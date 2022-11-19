Новый премьер Великобритании Риши Сунак встретился с Владимиром Зеленским в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об итогах встречи украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

«Во время сегодняшней встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности», — написал Зеленский.

В частности, стороны обсудили безопасность украинской и европейской энергосистемы, а также защиту украинского неба и оборону страны. Обсуждения также коснулись дипломатической ситуации и совместных международных усилий по достижению мира.

«Спасибо за принципиальную поддержку Украины и за максимальную конструктивность в переговорах», — заключил Зеленский.

Тем временем, Риши Сунак после встречи с Зеленским опубликовал следующий твит: «Британия знает, что значит бороться за свободу. Мы с вами до конца, Зеленский и Украина!».

Сунак объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 50 миллионов фунтов, сообщает корреспондент Financial Times Кристофер Миллер. Он включает в себя 125 зенитных орудий и технологии для противодействия иранским беспилотникам-камикадзе, включая радары и средства радиоэлектронной борьбы.