Число подтвержденных случаев гибели российских военных в Украине преодолело рубеж в 9 тысяч

«Медиазона»* и Би-би-си при поддержке волонтеров продолжают собирать из открытых источников информацию о российских солдатах, погибших в Украине. По состоянию на 18 ноября журналистам удалось подтвердить гибель 9001 военного, как минимум 259 из них были мобилизованными.

По крайней мере 71 мобилизованный, согласно сообщеним из открытых источников, погиб в Херсонской области или на Херсонском направлении. Указанные даты свидетельствуют о том, что все эти люди погибали в течение октября — до отвода российских войск из Херсона. Также известно о гибели как минимум шести мобилизованных под Сватово в ЛНР — родственники солдат, находящихся там, неоднократно рассказывали журналистам о тяжелых боях в этом районе.



За последние две недели список подтвержденных погибших пополнился именами 707 человек — это самый серьезный прирост с начала боевых действий в Украине. Журналисты при этом подчеркивают, что от смерти на фронте до публичного подтверждения могут пройти недели и даже месяцы.

С начала боевых действий Минобороны РФ официально сообщало о потерях ВС РФ лишь дважды — 2 и 25 марта. Тогда в ведомстве заявляли о гибели 498 и 1 351 человек соответственно. 21 сентября при объявлении мобилизации министр обороны России Сергей Шойгу говорил о потере 5937 человек. «Медиазона»* и Би-би-си утверждают, что это ложь, поскольку даже по открытым источникам эта цифра была намного выше.

Таким образом, журналисты подчеркивают, что полученные данные не отражают реальный уровень потерь, но позволяют получить хоть какую-то информацию о погибших. Точное число тяжело раненых и пропавших без вести также по-прежнему неизвестно.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом»