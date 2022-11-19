Во Всеволожском районе Ленобласти прогремел взрыв

UPD: Из-за ЧП на газопроводе во Всеволожском районе отключили газораспределительную станцию «Восточная», сообщается в Telegram-канале администрации Ленобласти.

«К ГРС подключены населённые пункты, прилегающие к городу Всеволожску. Котельные переводятся на резервный вид топлива. Есть вероятность отключения частного сектора», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что на место ЧП выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу.

***

UPD: Украинские СМИ обращают внимание, что в районе места взрыва во Всеволожском районе Ленобласти проходит газопровод, связанный с «Северным потоком — 1».

***

UPD: СК проводит доследственную проверку по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва на газопроводе в Ленобласти.

***

UPD: По данным МЧС, причиной взрыва на газопроводе во Всеволожском районе стала разгерметизация. По данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет. В министерстве также добавили, что угроза для населения отсутствует.



***

Пожар вспыхнул на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации. СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что пожару предшествовал мощный взрыв.

«По предварительной информации тушение огня ведётся на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей», — говорится в сообщении.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уточняет, что загорелся газопровод между Бернгардовкой и Ковалево. По его словам, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Он также подтвердил информацию о взрыве, его причины устанавливаются.

Фото: скриншот видео / «Вот так»