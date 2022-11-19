Шебекино в Белгородской области снова под обстрелом

UPD: Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов не подтвердил информацию о женщине, пострадавшей при обстреле. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Предварительная информация о пострадавшей в результате обстрела, к счастью, не подтвердилась», — написал он.

Жданов добавил, что снаряды попали на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Из-за попадания в линию электропередачи город частично обесточен.

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По меньшей мере один человек пострадал при обстреле города Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Идет обстрел города Шебекино. По предварительной информациия. есть одна пострадавшая», — написал он.

Удары пришлись по территории многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий, рассказал Гладков. По его словам, при обстреле была повреждена линия электропередачи.