Российскую делегацию на заседании СМИД ОБСЕ возглавит постпред РФ при организации Александр Лукашевич

МИД РФ назвал «беспрецедентным и провокационным» решение Польши отказать министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством в субботу.

«Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в г. Лодзь 1-2 декабря с. г. беспрецедентно и провокационно. Оно несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства», — заявили в МИД РФ.

Российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ возглавит постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.