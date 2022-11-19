В Турции и Болгарии задержали еще 13 человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

Еще 13 человек задержаны по подозрению в причастности к теракту на туристической пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. Восемь задержаны турецкой полицией, еще пять — болгарской. Об этом сообщает местное телевидение со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным турецкого телеканала A Haber, стамбульская полиция задержала восьмерых человек, подозреваемых в оказании помощи террористам и их укрывательстве. Двое из них, считают местные правоохранительные органы, помогли совершившей теракт гражданке Сирии Ахлам аль-Башир нелегально проникнуть в страну. Всех задержанных заключили под стражу.

Тем временем, в Болгарии отчитались о задержании пятерых подозреваемых в причастности к теракту — среди них трое граждан Молдовы и два лица арабского происхождения. Как сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на официального представителя прокуратуры Сийку Милеву, четверо из них задержаны на 72 часа, в суд внесено требование об их постоянном аресте. Следствие считает, что они оказывали логистическую и коммуникационную поддержку организаторам преступления.

Исполнительницей теракта в Стамбуле является гражданска Сирии Ахлам аль-Башир. Турецкие правоохранительные органы считают, что она проходила подготовку под руководством американских инструкторов, сообщает Yeni Şafak. Женщину задержали спустя десять часов после взрыва, для того чтобы ее найти, было задействовано 1,2 тысяч камер видеонаблюдения. Подозреваемыми по уголовному делу проходят около 50 человеК, 17 из них, в том числе исполнительница теракта, заключены под стражу.

Ранее глава МВД республики Сулейман Сойлу заявил, что Анкара не принимает соболезнования от США в связи со взрывом в Стамбуле. Теракт унес жизни шести человек.