Лидеры АТЭС согласовали декларацию по итогам форума в Бангкоке

Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества приняли совместную декларацию по итогам форума в Бангкоке. В документе говорится, что большинство участников встречи «осуждают войну в Украине», но признают «наличие других мнений и оценок» ситуации.

«Большинство членов [АТЭС] осудило войну в Украине и подчеркнуло, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая ее рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности. Были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций», — говорится в декларации. Выдержку из документа публикует ТАСС.

Участниками Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества является 21 государство, в том числе Австралия, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Новая Зеландия, Китай, США, Тайвань и Россия.

Ранее аналогичную декларацию приняли лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) по итогам саммита на Бали. Большинство стран Группы «решительно осудили войну в Украине», при этом в документе отмечается, что на встрече были высказаны и «другие мнения и различные оценки ситуации и санкций» — на этой ремарке настояла Москва.