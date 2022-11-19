Зеленский считает, что Россия добивается не мира с Украиной, а краткосрочной передышки

Россия ищет не мира с Украиной, а краткосрочной передышки в боевых действиях для восстановления своих сил. С таким заявлением президент Украины Владимир Зеленский выступил в ходе онлайн-выступления она международном форуме по безопасности в Галифаксе.

«Нельзя назвать миром и любые идеи уступок нашей землей или нашим суверенитетом, которые когда-то звучали. Аморальные компромиссы приведут к новой крови. Настоящий долговременный и честный мир может стать результатом полного демонтажа всех элементов российской агрессии», — заявил украинский лидер.

Зеленский напомнил о представленной на саммите G20 украинской формуле мира, в которой содержится десять пунктов — в том числе вывод российских войск, освобождение пленных, а также обеспечение энергетической, продовольственной и ядерной безопасности. По его мнению, добиться долгосрочного мира возможно лишь при реализации всех перечисленных условий.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, возглавивший российскую делегацию на саммите G20 на Бали, заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. При этом условия мира, выдвинутые Владимиром Зеленским, дипломат назвал «неадекватными».