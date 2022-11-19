Губернатор Приморского края отчитался о хорошем самочувствии раненных морпехов из 155-й бригады ТОФ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил в больнице раненных военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которых отправили на штурм Павловки после жалоб на большие потери. По словам главы региона, военные «чувствуют себя хорошо» и «передают большой привет».

«Побывали в окружном госпитале, где сейчас наши ребята из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ проходят лечение. Именно они, будучи еще совсем недавно гражданскими жителями, дали отпор опытному противнику под Павловкой. Все чувствуют себя хорошо. Передают всем приморцам большой привет!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В конце видеозаписи, опубликованной Кожемяко, один из раненых попросил губернатора отпустить домой на реабилитацию «хотя бы владивостокских». Приморский губернатор дал свое разрешение.

11 ноября один из военных 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты рассказал редакции «7х7», что после жалобы губернатору на большие потери под Павловкой им вынесли «строгий выговор» и отправили на штурм укрепрайонов.

Собеседник «7х7» выразил уверенность, что командир отправил бригаду на штурм, чтобы «показать в другом ракурсе, сделать красивую картинку и сохранить погоны». По его оценкам, при штурме погибло не менее 100 человек, при этом общие потери в бригаде составили около 500 человек. 14 ноября Минобороны РФ объявило о взятии Павловки.