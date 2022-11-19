ASTRA: украинскую семью с двумя детьми расстреляли в оккупированном поселке Камыш-Заря Запорожской области

В оккупированном поселке Камыш-Заря, расположенном в Запорожской области, расстреляли семью из четырех человек. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на неназванные источники.

Тела 38-летнего Александра Дармобида, его 34-летней супруги Натальи, а также их сыновей тринадцати и шести лет были обнаружены в их собственном доме на улице Вокзальной. По данным ASTRA, все четверо убиты выстрелами в голову 18 ноября.

Украинские СМИ утверждают, что за убийством семьи Дармобид стоят российские мобилизованные, поселившиеся рядом с их домом. Сообщается, что солдаты якобы стали домогаться Натальи, в ходе чего завязался конфликт. Его результатом стал расстрел всех членов семьи, в том числе двоих детей. ASTRA подчеркивает, что пока не нашла подтверждения этой информации.

Фото: ASTRA