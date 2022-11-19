СПЧ призвал создать международную комиссию по «расследованию преступлений военнослужащих ВСУ»

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предложил​ создать международную комиссию по «расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков. Об этом говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.

«Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — говорится в заявлении.

СПЧ «в первую очередь» обращается к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки, поскольку опасается, что призывы к европейским правозащитникам могу остаться без ответа или оказаться необъективными.

Ранее зампред генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя видеозапись с предполагаемым расстрелом российских военнопленных в Украине, призвал расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности.

«Мы призываем все стороны конфликта тщательно расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в Telegram-каналах распространились два видео, на которых, предположительно, запечатлена внесудебная казнь над российскими военными в Макеевке в ЛНР. На первом вооруженные люди в военной форме с желтыми повязками укладывают пленных на землю, после чего звучат выстрелы. На этом видео обрывается. На втором видео видны тела 12 погибших человек, которые лежат на земле в том же месте и в тех же позах.

После публикации этого видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве (п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и жестоком обращении с военнопленными (ч. 1 ст. 356 УК РФ), а глава СПЧ Валерий Фадеев направил материалы в международные организации и потребовал расследовать инцидент.