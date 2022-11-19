Первый пассажирский поезд из Киева прибыл в освобожденный Херсон

В освобожденный Херсон прибыл первый с начала боевых действий поезд из Киева. Об этом сообщает «Суспільне Херсон».

Поезд прибыл на железнодорожный вокзал в Херсоне в 10:05. На нем приехало 200 пассажиров, которые купили билеты в рамках благотворительной акции «Билеты к победе».Состав встречали местные жители, военные, полицейские, а также вице-премьер Украины Ирина Верещук. Также в одном из вагонов прибыл груз «Укрпочты».

На прошлой неделе украинский железнодорожный оператор «Укрзалізниця» анонсировал запуск пассажирского сообщения в Херсон. Также компания объявила о старте благотворительного проекта «Билеты к победе», запущенного совместно с платформой United24 в честь освобождения города. Продажи открылись на три первые рейса из Киева в пять городов: освобожденный Херсон, оккупированные Мариуполь, Донецк и Луганск, а также Симферополь в Крыму.

Фото: «Суспільне Херсон»