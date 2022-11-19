Запорожская и Днепропетровская области поверглись ночным обстрелам

В Запорожской области порядка 17 тысяч человек остались без тепла в результате ночного обстрела региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Александр Старух.

«Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоквартирных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.

По его словам, теплоплоснабжение в 60 домах уже удалось восстановить. К вечеру субботы подача тепла будет полностью восстановлена.

Тем временем член главного совета пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что при обстреле Запорожья был поражен склад боеприпасов ВСУ и цеха ремонта авиатехники, где производились авиадвигатели и комплектующие для беспилотников.

Ночному обстрелу также подверглась и Днепропетровская область. Глава региона Валентин Резниченко рассказал, что российские войска расстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Кировскую общины. По населенным пунктам было выпущено более 60 снарядов, жертв и пострадавших нет.