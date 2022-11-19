«Медиазона»*: число заключенных в российских колониях сократилось на 23 тысячи человек

Число заключенных в российских колониях за два месяца сократилось на рекордные 23 тысячи человек — это происходит на фоне сообщений о вербовке осужденных в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает «Медиазона»* со ссылкой на статистику ФСИН.

По данным ведомства, в начале августа в российских исправительных колониях содержалось почти 349 тысяч человек. К началу сентября их число сократилось на тысячу человек, а к началу ноября — на 23 тысячи человек. Таким образом, в настоящее время число заключенных составляет 325 тысяч человек.

Этот спад стал самым резким за всю историю современной России. Даже во время амнистии к 70-летию Победы число арестантов сократилось лишь на 15 тысяч человек. Второе сопоставимое сокращение тюремного населения — на 17 тысяч человек — произошло в начале 2020 года во время пандемии коронавируса.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».