Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на испытаниях баллистической ракеты вместе с дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты вместе со своей дочерью. Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

ЦТАК не называет имя девочки. По данным «Би-би-си», ее зовут Ким Чу Э. Это первый раз, когда власти КНДР официально подтвердили, что у Ким Чен Ына есть дети. Южнокорейское агентство Yonhap также пишет, что это первые снимки дочери северокорейского лидера.

Ким Чен Ын заявил, что успешное испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» свидетельствует о готовности Северной Кореи соответствующим образом отреагировать на ядерные угрозы. Он лично руководил испытанием.

Ракета «Хвасон-17», запущенная в пятницу, преодолела расстояние в 999,2 км, полет продолжался 4 135 секунд на максимальной высоте 6040,9 км. По данным южнокорейских военных, скорость полета достигла 22 Махов.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи назвал испытания «значительной провокацией и серьезным актом угрозы» для международного сообщества, а также заявил, что действия КНДР нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

Фото: ЦТАК