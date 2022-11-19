«Тайга.инфо» опубликовала открытое письмо Руслана Зинина, выстрелившего в военкома Усть-Илимска

«Тайга.инфо» опубликовала открытое письмо 25-летнего Руслана Зинина, стрелявшего в военного комиссара Усть-Илимска Александра Елисеева. Письмо было написано еще 5 октября, но родные молодого человека решили предать его огласке лишь сейчас.

«В тот день [26 сентября] я действительно шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы мой младший брат был мобилизован по назначенной ему накануне на тот же день повестке. Я также до последнего момента был свято уверен, что не причиню никому какого-либо вреда. Я категорически против насилия с малых лет, все кто меня близко знают, могут это подтвердить», — говорит он в письме.



Зинин объяснил, что не хотел допустить мобилизации кого-либо из своих младших братьев. Он также подтвердил, что потерял в Украине своего школьного приятеля, которому было всего 19 лет. По его словам, молодого человека призвали в ноябре 2021 года и бросили в зону боевых действий в марте 2022-го.

«Представив на миг, что мне когда-либо, не дай Бог, придется увидеть таким своего родного человека, я понял, что не смогу жить дальше, зная, что ничего не предпринял, чтобы этого не допустить, и готов был с голыми руками броситься под танк за любого из своих братьев. У меня их трое. Только чтобы не видеть горе и слезы родных», — написал Зинин.

Иркутянин рассказал, что в итоге повестка пришла самому младшему из его братьев, специальность у которого — военный водитель. «Военные водители — это смертники, поэтому времени на раздумья я не тратил», — признался стрелявший.



Зинин признался, что попытки убедить семью не отдавать младшего брата на фронт ни к чему не привели — его близкие опасались, что в ином случае молодого человека будет ждать тюрьма.

«Тогда я понял, что рассчитывать можно только на себя. Все произошло слишком быстро, поэтому я считаю, что не сумел обезопасить себя и людей от непредвиденных обстоятельств. Все произошедшее далее в здании военкомата считаю следствием своих фатальных ошибок и трагическим стечением обстоятельств», — объяснился Зинин.

Иркутянин рассказал, что не сталкивался с пытками и давлением со стороны силовиков, но отметил, что нуждается в помощи гражданских врачей. По словам молодого человека, он имеет «ряд серьезных недиагностированных ранее хронических заболеваний».

Зинин также попросил «донести соболезнования» до пострадавшего военкома Александра Елисеева и его семьи.

«Сожалею о содеянном и прошу меня понять. Спасибо всем за поддержку», — заключил он.

Инцидент со стрельбой в здании военного комиссариата в Усть-Илимске произошел 26 сентября. 25-летний Руслан Зинин открыл стрельбу и ранил военкома Александра Елисеева. Главу призывной комиссии доставили санитарным бортом в Иркутск для дальнейшего лечения.