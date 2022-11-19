В ВСУ признали, что упавшие в Польше ракеты могли быть украинского происхождения

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что обломки ракет, упавших на этой неделе в Польше, могли быть как российского, так и украинского происхождения. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

Как отмечается в публикации, Игнат заявил, что во время российской атаки на украинскую инфраструктуру с обеих сторон было выпущено множество ракет. По его подсчетам, вблизи польской границы на западе Украины пролетело как минимум 50 ракет, из которых по меньшей мере 20 были выпущены Россией, а 30 — украинскими средствами ПВО. Таким образом, по меньшей мере часть обломков, упавших в селе Пшеводув, может принадлежать ракетам украинского происхождения.

Как отмечает WP, заявление Игната свидетельствует о дальнейшем смягчении позиции Киева в отношении инцидента в Польше. Предварительные выводы следователей указывают на то, что упавшие обломки являются элементами зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что Киев «не знает на 100%», чья ракета упала в Польше. «Мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — сказал украинский лидер. Ранее он возлагал ответственность за инцидент на Россию.



