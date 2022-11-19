Россия оспорит в ВТО признание своей экономики нерыночной со стороны США

Россия намерена оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) решение США отозвать у нее статус страны с рыночной экономикой. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

«Тему рыночного статуса мы обсуждаем с американцами уже давно, решение они приняли. Оспорить это в американском суде в нынешних условиях вряд ли получится. Соответственно, это можно оспорить напрямую в ВТО, можно начать процедуру оспаривания», — сказал он журналистам на полях саммита АТЭС в Бангкоке. Его слова приводит ТАСС.

Вопрос состоит в том, что спор по рыночному статусу можно будет начинать только в том случае, если сама эта методика будет применена на практике, отметил Ильичев.

На прошлой неделе США отказались считать Россию страной с рыночной экономикой. Вашингтон пришел к выводу, что «широкое» участие государства в экономике привело к искажению цен и издержек. Американская сторона заключила, что это дает ей право «использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка», вызванных этим вмешательством.

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году, что позволило принять ее во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году. Этот статус предполагает соответствие государства определенным критериям, прописанным в американском законе о тарифах. На такие страны не распространяются некоторые внешнеторговые ограничения США — в частности, антидемпинговые пошлины.