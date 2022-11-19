ООН призвала расследовать сообщения о предполагаемом расстреле российских военнопленных в Макеевке

ООН призывает расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности. Так зампред генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал видеозапись с предполагаемым расстрелом российских военнопленных в Украине.

«Мы призываем все стороны конфликта тщательно расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности», — сказал он. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в Telegram-каналах распространились два видео, на которых, предположительно, запечатлена внесудебная казнь над российскими военными в Макеевке в ЛНР. На первом вооруженные люди в военной форме с желтыми повязками укладывают пленных на землю, после чего звучат выстрелы. На этом видео обрывается. На втором видео видны тела 12 погибших человек, которые лежат на земле в том же месте и в тех же позах.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что намерен направить в международные организации видео с предполагаемым расстрелом российских военнопленных в Макеевке и будет требовать расследования. Вчера Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что изучает полученные видеозаписи.

После публикации этого видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве (п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и жестоком обращении с военнопленными (ч. 1 ст. 356 УК РФ)