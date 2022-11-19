Как минимум семь человек погибли при взрыве дома в поселке Тымовское на Сахалине

UPD: Власти Сахалина выплатят по миллиону рублей семьям погибших в результате взрыва жилого дома в поселке Тымовское. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

Глава региона также пообещал выплатить семьям, потерявшим жилье, по 500 тысяч рублей. Кроме того, жильцам пострадавших квартир выделят по 30 тысяч рублей на неотложные нужды.

«Пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, выплатим по 400 тыс. рублей. Сегодня нуждающихся в ночлеге разместят в гостинице. А завтра полиция начнет выдавать необходимые справки по потере документов и оперативно поможет их восстановить», — добавил Лимаренко.

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UPD: Гибель девяти человек, в том числе четверых детей, подтвердил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Под завалами обрушившегося дома еще могут оставаться люди.



СК возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности.

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UPD: Число погибших при взрыве дома в поселке на Сахалине увеличилось до восьми, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

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По меньшей мере семь человек, в том числе трое детей, погибли при взрыве дома в поселке Тымовское в Сахалинской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

Сперва Лимаренко назвал взрыв газа причиной трагедии, однако через полчаса он заявил, что здание не было газифицировано. Что привело ко взрыву, пока неизвестно. В результате происшествия произошло обрушение подъезда, погибли как минимум семь человек (четверо взрослых и трое детей), еще девять — пострадали. Под завалами могут оставаться еще трое, спасатели ведут их поиски. Всего в доме проживают 33 человека.

«Увеличена группировка людей и специальной техники, привлеченных к разбору завалов дома в Тымовском. На данный момент там работают 59 человек и 13 единиц техники», — написал Лимаренко.

Фото: Telegram-канал Валерия Лимаренко