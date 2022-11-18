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#Новости

Минюст РФ обновил список «иностранных агентов»

18.11.2022

Среди новых «иноагентов» рэпер Noize MC* и журналисты Ирина Шихман* и Дмитрий Колезев*

Министерство юстиции РФ обновило список «иностранных агентов». В реестре оказалось девять новых имен.

В обновленный список вошли рэпер Noize MC (Иван Алексеев)*, оппозиционные политики Вячеслав Мальцев* и Михаил Светов*, журналистка и ведущая YouTube-канала «А поговорить?» Ирина Шихман*, главный редактор Republic Дмитрий Колезев*, сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин*, правозащитник из Татарстана Ирек Биккинин*, правозащитница из Нижнего Новгорода Олимпиада Усанова*, а также основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Карпук, больше известный как Руслан Левиев*.

*Все перечисленные лица признаны Минюстом РФ «иностранными агентами»

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