Минюст РФ обновил список «иностранных агентов»

Министерство юстиции РФ обновило список «иностранных агентов». В реестре оказалось девять новых имен.

В обновленный список вошли рэпер Noize MC (Иван Алексеев)*, оппозиционные политики Вячеслав Мальцев* и Михаил Светов*, журналистка и ведущая YouTube-канала «А поговорить?» Ирина Шихман*, главный редактор Republic Дмитрий Колезев*, сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин*, правозащитник из Татарстана Ирек Биккинин*, правозащитница из Нижнего Новгорода Олимпиада Усанова*, а также основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Карпук, больше известный как Руслан Левиев*.

*Все перечисленные лица признаны Минюстом РФ «иностранными агентами»