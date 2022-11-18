268-й день боев: главное

Минобороны России сообщило, что в Украине растреляли российских военнопленных. На распространившихся в сети видео из Макеевки видно, как предположительно российские военные выходят из дома с поднятыми руками. После этого одно видео прерывается. На другом, снятом по всей видимости, в том же доме, судя по деталям двора, убитые военные лежат во дворе.

«Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными русскими военнопленными подтверждает живодёрскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает»‎, — сообщили в Минобороны.

Украинские военнопленные, добавили в министерстве, содержатся с соблюдением всех требований Женевской конвенции, в нынешнее «зверское убийство российских военнопленных – не первое и не единичное военное преступление»‎. Участие российских солдат в военных преступлениях в Минобороны отрицают, а после российского плена многие украинские военнослужащие и гражданские заявляли о пытках.

СПЧ при президенте планирует направить видео в ООН. В самой ООН уже сообщили, что знают о видеороликах, на которых предположительно расстреливают российских солдат.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве (п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и жестоком обращении с военнопленными (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза. На нем обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны. Больше информации, кроме списка присутствующих, в Кремле не раскрыли. Однако это было одно из первых заседаний Совбеза за последние месяцы, на котором Путин присутствовал лично, а не онлайн.

При этом в регионах давно готовят защитные сооружения. В начале ноября сообщалось, что ЧВК «Вагнер»‎ будет строить оборонительные сооружения и заниматься подготовкой ополченцев в Курской и Белгородской областях. Укрепления наемники планировали возводить и в Луганской области. По информации «Важных истори»‎* обстрелы приграничных территорий России только в октябре увеличились в пять раз. Журналисты также писали, что подземные парковки в Москве готовы превратить в бомбоубежища.

Сегодня же, на фоне совещания с Путиным, власти Крыма сообщили о строительстве фортификационных сооружений для безопасности местных жителей. Дополнительные меры, отметили в регионе, проводятся в соответствии с поручением президента. О том, что в Крыму появились окопы в нескольких районах сообщалось также в начале ноября.

RTVi подсчитали, что в Украине погиб 101 иностранец, воевавший на стороне Украины. Больше всего подтверженных потерь в Грузинском легионе и батальоне «Карпатская сечь»‎. О большом числе погибших граждан Польши и Румынии данных нет, как о том ранее сообщали пророссийские патриотические каналы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о случаях, когда в новых регионах детей разлучали с родителями и эвакуировали в Россию. Ранее о принудительной депортации детей из Украины говорили в том числе аналитики Института изучения войны. Они считают, что это может быть военным преступлением. Как отмечает «Коммерсант»‎, вчера уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук сообщила, что в Россию были депортированы 11 тыс. детей.

Заключенный из Владимирской области подтвердил информацию о том, что в ИК-19 привезли украинских заключенных из СИЗО в Херсоне. Он сказал, что они не пересекаются с остальными заключенными, всего в ИК около 30 украинцев. Источник также отметил, что они все больные и покалеченные.

МАГАТЭ снова подтвердила, что в Украине нет следов изготовления «грязной бомбы»‎. Проверку проводили в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и Южном машиностроительном объединении. Эксперты миссии потребовали немедленно вывести российских военных с территории Запорожской АЭС и передать контроль над объектом Украине.

Ночью российские войска обстреливали Никополь. Повреждены гражданские объекты: жилые дома, в том числе многоэтажки, автомобили и ЛЭП. Часть города остается без воды: повреждена насосная станция.

Сегодня стало известно, что число погибших в Вольнянске Запорожской области увеличилось до девяти человек. ВВС сообщает, что ракетный обстрел провели вчера утром. Снаряды попали в жилые дома, в одном из них проживало сразу три семьи.

Разведка Британии подтверждает строительство новых оборонительных сооружений. После выхода из Херсона российские силы продолжают переоснащение, реорганизацию и подготовку обороны на большинстве участков Украины. Построены новые системы траншей у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями. Скорее всего российское командование готовится к крупным прорывам ВСУ: некоторые сооружения находятся в 60 км от нынешней линии фронта. Переброшенные из Херсона силы российское командование направит, вероятнее всего, на Донбасс.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что ВСУ будет сложно развить наступление на востоке. Но они могут помешать российским войскам обустроить укрепления на основных линиях связи с российскими регионами и территориями Украины. Наиболее уязвимая группировка российских войск в Херсонской области.

По данным ISW, массированные удары 17 ноября производили авиацией и артиллерией: было пять авиаударов и 25 ударов крылатыми ракетами по объектам гражданской инфраструктуры в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях на всей территории Украины. Помимо этого использовались и иранские беспилотники, которые сбивали украинские ПВО.

Аналитики в ежедневной сводке также оценивают включение в Совет по правам человека «военкора»‎ Александра Коца и журналистки Екатерины Винокуровой. Последняя требовала СК проверить видео с казнью заключенного Евгения Нужина. Коц предлагал продолжить массированные ракетные удары по важнейшей украинской инфраструктуре. По мнению экспертов, такие назначения — попытка Кремля подавить внутреннюю гражданскую оппозицию и поддержать видные голоса в информационном пространстве, которые пропагандируют линию Кремля в отношении боев в Украине.

*«Важные истории»‎ власти России считают «нежелательной организацией»‎.