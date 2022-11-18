В Москве нашли убитой женщину, которая за день до этого жаловалась в полицию на преследование

В Москве на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней женщины со следами насильственной смерти. За день до гибели она звонила в полицию и жаловалась на преследование, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Вчера вечером в ОВД поступил сигнал от этой девушки, что ее преследует знакомый, душил ее, она боялась выходить с работы», — сказал собеседник агентства.

Информацию об этом подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, убитая работала в продуктовом магазине на Булатниковской улице. В четверг она звонила в полицию и рассказала, что ее преследует знакомый — 25-летний Шохрубек Каримов.

Вскоре правоохранительные органы отчитались о задержании подозреваемого. Полицейские нашли его в Тамбовской области. На видео, опубликованном в Telegram-канале «МВД медиа», мужчина говорит, что не знает, по какой причине его задержали. Он также рассказал, что у него не было регистрации в Москве — он был зарегистрирован в Волгограде.

СК возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и угрозе убийством (ст. 119 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый оказывал жертве знаки внимания, но был отвергнут. После этого он стал ее преследовать, а затем — зарезал.