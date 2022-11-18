Нэнси Пелоси уходит в отставку

Нэнси Пелоси, последние двадцать лет возглавлявшая демократов в Палате представителей, решила уйти в отставку, сообщает Reuters. Она была первой женщиной на посту спикера нижней палаты Конгресса США.

Пелоси объявила о решении больше не выдвигать свою кандидатуру на пост лидера демократов в Палате представителей во время выступления перед конгрессменами. Она заявила, что это «большая привилегия — 35 лет быть в Палате». Пелоси добавила, что продолжит свою работу в Конгрессе на неопределенный срок, поскольку намерена подготовить к новой должности своего преемника.

Главным кандидатом на пост лидера демократической партии в Палате представителей является Хаким Джеффрис — 52-летний афроамериканец, представляющий демократов в Нью-Йорке. Он, как ожидается, должен объединить разобщенных однопартийцев, разрывающихся между центристами и все более активным левым флангом.



Ранее стало известно, что республиканцы по итогам выборов получили большинство мест в Палате представителей. Президент США Джо Байден поздравил правоцентристскую партию с получением контроля над нижней палатой Конгресса США.

Республиканская партия набрала минимально необходимое большинство в 218 мест, в то время как у демократов — 208 мест. Как предполагает CNN, такой исход событий помешает внутренней повестке президента США Джо Байдена и подвергнет Белый дом «безжалостным расследованиям». Кроме того, в CNN предсказывали, что победа республиканцев в выборах обнулит возможность переизбрания демократа Нэнси Пелоси на пост спикера.