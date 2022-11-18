Заключенный волгоградской ИК-19 подтвердил, что в колонию привезли украинских заключенных

Telegram-канал «Дозор в Волгограде. Нет войне» опубликовал аудиозапись, в которой, как утверждается, неназванный заключенный из ИК-19 в Волгоградской области рассказывает о привезенных из Херсонской области украинских заключенных.

Арестант говорит, что вывезенным из Херсона выделили отдельную посуду, они не пересекаются с остальными заключенными. «Вчера или позавчера от них отделили 30 человек, у которых плюсовой туберкулез в активной стадии. Я не знаю, как они сидели там. Они все больные, покалеченные», — рассказывает мужчина.

Ранее «Сирена» сообщила, что российские военные при отступлении из Херсона насильно вывезли из города украинских заключенных и распределили их как минимум по трем колониям в РФ. Матери украинцев рассказали, что мужчин распределяют в три российские колонии — ИК-14 в Краснодаре, ИК-2 в Краснодарском крае и ИК-19 в Волгоградской области.







