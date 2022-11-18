Мобилизованные из Томской области рассказали, что их собираются отправить на передовую без предварительной подготовки

Мобилизованные из Томской области рассказали, что их собираются отправить на фронт без предварительной подготовки, хотя изначально им обещали, что они будут служить в теробороне. Видеообращение солдат опубликовано в комментариях под записью главы региона Владимира Мазура.

На видео мобилизованные говорят, что что находятся в части с 26 октября и за это время ни разу не держали в руках оружия. Мужчины утверждают, что их один раз вывозили на полигон метать гранаты, однако у командования их не нашлось. После этого они шли пешком обратно в часть около 10 километров.

«Нам офицеры врали в лицо, что мы тероборона. В итоге сейчас вышел подполковник и сказал, что в первый раз это слышит, что у нас просто стрелковое подразделение. Мы штурмовики, б***ь (блин), мы не тероборона, а нам сейчас только сказали об этом. Нам врали!» — говорит один из мобилизованных.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов признал, что мобилизованных мужчин отправили на передовую без предварительной подготовки. Об этом он узнал от их жен и матерей. Он пообещал обратиться в Минобороны и разобраться в этой ситуацией. Аналогичные сообщения приходят также из Воронежской и Вологодской областей.