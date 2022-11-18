Пожилой мужчина погиб в результате обстрела села Устинка в Белгородской области

По меньшей мере один человек погиб в результате обстрела села Устинка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, погибшим оказался 80-летний местный житель — Николай Григорьевич. Он находился во дворе своего дома, когда прилетели первые снаряды.

«Повреждены 4 частных домовладения. Оперативные и аварийные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается», — добавил Гладков.

Кроме того, днем под обстрел попало приграничное село в Шебекинском городском округе, рассказал Гладков. Инцидент обошелся без пострадавших, повреждения получили несколько домовладений и линии электропередачи.

Об обстрелах также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, удар пришелся на поселок Белая Березка Трубчевского района. Населенный пункт в настоящее время обесточен.