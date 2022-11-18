КПРФ хочет наказать и исключить из партии депутата Мосгордумы Евгения Ступина

Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) горкома КПРФ потребовала наказать депутата Мосгордумы Евгения Ступина за выступление против боевых действий в Украине и в поддержку оппозиционного политика Ильи Яшина*. Об этом сообщает SOTA со ссылкой на решение КРК, предоставленное источником в горкоме партии.

Ступина намерены исключить из партии за подпись под обращением «Коммунисты и социалисты против братоубийственной войны», а также за поддержку «скандально известного ультра-либерального политического деятеля» Ильи Яшина*. В КПРФ также потребовали строго наказать парламентария, отметив, что его действия наносят серьезный политический ущерб партии.

Яшин* c июля содержится в СИЗО. Его обвиняют в распространении военных «фейков» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, оппозиционный политик в апреле 2022 года в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил «заведомо ложные сведения» об убийствах мирных жителей в Буче. В СК считают, что оппозиционер знал, что фото- и видеоматериалы, «опубликованные киевским режимом», якобы являются «провокацией». В начале ноября следователи сообщили, что завершили расследование по данному уголовному делу.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».

