СПЧ направит в международные организации видео с предполагаемым расстрелом российских военнопленных в Макеевке

UPD: Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что изучает видеозаписи с убитыми российскими военнопленными, передает РИА «Новости».



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Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что направит в международные организации видео с предполагаемым расстрелом российских военнопленных в Макеевке и будет требовать расследования. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

«Это демонстративное вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали. Будем требовать реакции международной общественности и расследования, и у меня уже не столь пессимистичный взгляд на это», — сказал Фадеев.

По его словам, СПЧ направит материалы о расстреле в Макеевке в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста, а также политикам, послам, журналистам и правозащитникам. Всего информация будет разослана по 2000 адресам, уточнил он.

Глава Совета добавил, что недавно получил ответ от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на материалы о предполагаемых внесудебных расправах над российскими военными под Купянском, а также об обстреле гражданской переправы в Херсоне. Правозащитники пообещали дать оценку «со всем возможным вниманием».

При этом в ситуацию с предполагаемой казнью бывшего заключенного и бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина Валерий Фадеев вмешиваться отказался. По данным RTVI, глава СПЧ заявил, что во время военных конфликтов «всякое бывает».



Ранее в Telegram-каналах распространились два видео, на которых, предположительно, запечатлена внесудебная казнь над российскими военными в Макеевке в ЛНР. На первом вооруженные люди в военной форме с желтыми повязками укладывают пленных на землю, после чего звучат выстрелы. На этом видео обрывается. На втором видео видны тела 12 погибших человек, которые лежат на земле в том же месте в тех же позах.