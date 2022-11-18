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«Важные истории»*: российские суды смягчают наказание солдатам, вернувшимся из Украины

18.11.2022

Участие в боевых действиях, а также их поддержка признаются судами смягчающими обстоятельствами

«Важные истории»* выяснили, что российские суды стали учитывать «участие в специальной военной операции» в Украине как смягчающее обстоятельство при вынесении приговоров по уголовным делам. Журналисты пришли к таким выводам, изучив более 60 приговоров, вынесенных солдатам после 24 февраля.

По данным «Важных историй»*, лишь в 25% случаев вернувшиеся из Украины солдаты получали тот же вид наказания, что и большинство осужденных по этим статьям. В некоторых случаях смягчающим обстоятельством признавалось не только участие в боевых действиях, но также их поддержка и желание вернуться на передовую.

*«Важные истории»‎ российские власти считают считают «нежелательной организацией»‎.

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