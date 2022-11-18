В Крыму начали возводить фортификационные сооружения

Назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе начали возводить фортификационные сооружения для безопасности местных жителей. С соответствующим заявлением он выступил на совещании с представителями органов власти, министерства обороны и правоохранительных органов в пятницу.

«Меры, предпринимаемые сегодня по поручению президента вооруженными силами РФ, правоохранительными органами РФ, достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности. При этом на территории Крыма под моим контролем в том числе проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», — сказал Аксенов. Его слова приводит «Интерфакс».

Фортификационные сооружения — укрепления и постройки, предназначенные для укрытого размещения и наиболее эффективного применения оружия, военной техники, пунктов управления, а также для защиты войск в тылу.

Ранее «Сирена»‎ со ссылкой на OSINT-специалиста Бенджамина Питтета сообщила, что на севере Крыма появились окопы. Сооружения обнаружили возле КПП «Джанкой»‎ между Крымом и Херсонской областью, а также возле Армянска на Перекопском перешейке. Снимки датированы еще 5 ноября — до вывода российских войск из Херсона.



Президент России Владимир Путин в октябре ввел на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей режим среднего уровня реагирования. Главы этих регионов могут применять меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению безопасности на объектах критической инфраструктуры. На полуострове с апреля действует «желтый» уровень террористической опасности.

