Ультиматум Илона Маска привел к массовым увольнениям из Twitter

Сотни сотрудников Twitter объявили о решении уволиться после ультиматума, поставленного новым владельцем компании Илоном Маском, сообщает Reuters. Миллиардер поставил перед работниками условие: либо они работают с ненормированным графиком, либо уходят.

Сам Маск написал, что в четверг — день массовых уходов — Twitter установил второй в течение недели рекорд посещаемости. Однако в этот же день компания решила закрыть все свои офисы до понедельника. Оказалось, что массовые увольнения привели к неразберихе с правами на доступ в здания. Кроме того, новый владелец компании провел встречи с некоторыми ведущими специалистами, чтобы убедить их остаться.

По данным Reuters, более 500 сотрудников в четверг оставили прощальные сообщения во внутренней переписке Twitter. Газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что число специалистов, поддерживавших ряд критических систем, уменьшилось до двух, одного или даже до нуля.

Эта волна увольнений стала второй с момента прихода в Twitter Илона Маска. После того как миллиардер стал новым владельцем компании, ее штат был сокращен с 7500 до 3500 сотрудников. После ультиматума, выдвинутого Маском, в соцсети остались работать от 2000 до 2500 человек.



