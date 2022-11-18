Экс-военный из бригады, обвиняемой в военных преступлениях в Буче, запросил политическое убежище в Испании

Бывший российский военнослужащий Никита Чибрин, состоявший в 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которую называют причастной к военным преступлениям в украинской Буче, запросил политическое убежище и международную защиту в Испании. Об этом сообщает The Guardian.

27-летний Никита Чибрин провел в Украине более четырех месяцев в составе 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады — подразделения, которое считают причастным к совершению военных преступлений в Киевской области в марте. Он приземлился в аэропорту Мадрида во вторник, его тут же задержали сотрудники миграционного контроля. Молодой человек запросил в Испании политическое убежище и заявил о готовности дать показания в международном суде о том, что видел, находясь на фронте.

Чибрин утверждает, что не причастен к военным преступлениям, совершенным его подразделением в марте. Он рассказал журналистам, что не произвел ни одного выстрела с тех пор, как попал на фронт. По словам экс-военнослужащего, 24 февраля он выступил против российского вторжения, после чего его вывели из состава подразделения, лишили звания и отправили на другие работы. Молодому человеку угрожали тюремным сроком, использовали как грузчика и уборщика, а затем отправили в тыл. В июне он дезертировал из части и бежал в Испанию, спрятавшись в грузовике.

Экс-военнослужащий рассказал, что попал в Украину в составе своего подразделения 24 февраля, перейдя границу Беларуси. Молодой человек утверждает, что он и его сослуживцы «понятия не имели, что будем воевать в Украине». «Нас всех обманули», — сказал он.

По словам Чибрина, первый месяц после вторжения он провел в селе Липовка в Бучанском районе, в 56 километрах к западу от Киева. По предварительным данным, именно в этот период 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада творила зверства в Буче и Андреевке — двух селах, расположенных рядом с Липовкой.

Чибрин утверждает, что не видел перестрелок во время своего пребывания в Липовке, но сказал, что его подразделение регулярно обкрадывало дома украинцев. Он также добавил, что среди его товарищей ходили слухи о том, что его подразделение участвовало в сексуальном насилии и убийствах мирных жителей. ООН ранее заявляла, что Россия использовала изнасилования и сексуальное насилие как часть своей «военной стратегии» в Украине.

О том, что Чибрин успешно эвакуировался в Испанию, также сообщили в Gulagu.net. Правозащитники подтвердили, что экс-военный готов давать показания «о командире в/ч51460 [Азатбеке] Омурбекове, которого считает террористом».

The Guardian подчеркивает, что редакции не удалось полностью удостовериться в правдивости рассказа Чибрина. При этом экс-военный предоставил документы и фотографии, свидетельствующие о том, что он служил в 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в Украине.