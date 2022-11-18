В Тоскане обокрали виллу предпринимателя Олега Тинькова

Неизвестные обокрали виллу предпринимателя и основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова в Тоскане. Об этом сообщает итальянское информационное агентство Adnkronos.

Виллу в курортном городе Форте-дей-Марми (Лукка), принадлежащую российскому миллиардеру Олегу Тинькову, обокрали в ночь на 17 ноября. Трое неизвестных взломали систему охраны, проникли на виллу и вскрыли два сейфа, из которых исчезли ювелирные изделия, дорогостоящие часы и другие драгоценности. По предварительным данным, причиненный ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро. На момент кражи вилла была пуста — Тиньков с семьей, по данным СМИ, сейчас находится в Мексике. Следы взлома обнаружил сторож, итальянские правоохранительные органы проводят расследование.

Инциденту предшествовала еще одна кража со взломом. В ночь на 15 ноября неизвестные проникли на «Виллу Люс», принадлежащую 32-летнему гражданину России. Сейчас дом сдают в аренду «состоятельной украинской паре» — 43-летнему финансисту и его 37-летней жене. Их имена не уточняются. На момент происшествия жильцы находились дома, но им удалось увидеть преступников только издалека, когда те пытались скрыться с места происшествия. Они также вскрыли сейф и похитили драгоценности, часы и сумки крупных брендов. Ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро.