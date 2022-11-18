В Госдуме предложили запретить «пропаганду смены пола»

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил расширить перечень запрещенной информации, включив в него материалы, пропагандирующую смену пола. Соответствующую поправку он внес в разработанный им законопроект о запрете «пропаганды ЛГБТ и педофилии», сообщает «Коммерсант».

Хинштейн сообщил «Коммерсанту», что поскольку в российском законодательстве не прописано понятие трансгендерности, скорее всего, будет использована формулировка о смене пола. Новое положение также будет предполагать административное наказание за такую «пропаганду». Кроме того, распространение таких материалов на сайте может стать основанием для его блокировки.

В конце октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, устанавливающий крупные административные штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей, но и взрослых. Так, физические лица могут получить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, юридические лица — от 1 миллиона до 4 миллионов рублей, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток. Иностранцам при этом может грозить выдворение из России и арест до 15 суток.

При этом за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей «нетрадиционные сексуальные отношения» либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол, согласно редакции первого чтения, гражданам грозит штраф до 200 тысяч рублей.