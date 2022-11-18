В Беларуси отправили в колонию 68-летнего мужчину за оскорбление Лукашенко

Правозащитный центр «Весна»‎ сообщил, что 68-летнего Александра Потапова отправили на два года в колонию за комментарий «оскорбляющий Лукашенко»‎.

Он потерял под российским обстрелом дочь, жившую в Киеве, а его несовершеннолетняя племянница осталась без ноги. В «Одноклассниках»‎ он разместил два комментария, в которых резко отозвался о запуске ракет по Украине с территории Беларуси. В них он упомянул Лукашенко.

Экспертиза сочла это оскорблением. Суд признал мужчину виновным в оскорблении Александра Лукашенко (ч. 1 ст.368 УК РБ).

Потапов — уроженец Украины, но с 1997 года жил в Беларуси. Он находится под стражей с 25 августа. На суде он сказал, что боится за свою жизнь: последние 94 дня он находится в ШИЗО, а на заседании он говорил, что все время плохо себя чувствует, ощущает тяжесть в голове, слабость и вынужден принимать обезболивающие. Обследование в медицинском стационаре ему не провели, несмотря на обещание. Медик СИЗО на суде, что Потапов получает медицинскую помощь и не нуждается в помещении в стационар.