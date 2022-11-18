С Евгения Ройзмана и еще четверых активистов взыщут 565 тыс. рублей

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск ГУ МВД по Свердловской области о взыскании 565 тыс. рублей за работу полиции на митингах в поддержку Алексея Навального* в 2021 году. Вместе с бывшим мэром города Евгением Ройзманом ответчиками были активисты Виктория Райх, Ирина Норман, Сергей Чеченев и Кирилл Серебренников.

По данным 66.ru, митинги проходили 31 января 2021 года. Ответчики на заседание не пришли. МВД обосновало сумму исковых требований расходами на оплату сверхурочных часов, а также тратами на горюче-смазочные материалы.

Всего пришлось привлечь к работе в тот день 1527 сотрудников полиции. По версии МВД, на акцию пришло 2300 человек. Ответчиков полиция посчитала организаторами митинга. Ройзман опубликовал запись в Twitter «31-го надо выходить». Ее скриншот опубликовал у себя во «ВКонтакте» Серебренников. Последнего оштрафовали за это на 30 тыс. рублей, а Ройзмана арестовали сначала на девять суток, но через сутки выпустили.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов»‎.





Фото: E1.RU.