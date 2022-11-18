Жителя Кемеровской области оштрафовали за песню про полицейских

Песня группы Missis Garrison про полицейских стала поводом для преследования жителя Кемеровской области Константина Гаврилюка, пишет аналитический центр «Сова»‎*. Силовики посчитали, что в тексте есть признаки «унижения достоинства социальной группы, выделенной по признаку принадлежности к сотрудникам правоохранительных органов»‎.

Новокузнецкий районный суд Кемеровской области признал Гаврилюка виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ст.20.3.1 КоАП РФ). Штраф составил 10 тыс. рублей.

Песню нашли у мужчины во «Вконтакте»‎. В ней поется о полицейских, которые вступают в интимные отношения друг с другом. Гаврилюк говорил, что не думал, что песня может вызвать у кого-то негативных эмоций. Сам он не удалил пост со страницы, но не ведет соцсеть с 2013 года.

*Центр «Сова»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.