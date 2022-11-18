Наследного принца Саудовской Аравии не привлекут за убийство журналиста Хашогги

Белый дом заявил, что не сможет привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, поскольку он обладает иммунитетом. Его подозревали в убийстве журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Решение Белого дома вызвало критику со стороны бывшей невесты убитого журналиста, пишет Reuters.

Журналиста убили и расчленили в 2018 году саудовские агенты в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Разведка США считает, что операцию заказал Мохаммед бин Салман.

«Джамаль снова умер сегодня. Мы думали, что, возможно, правосудие прольется, но опять же, деньги были на первом месте», — отреагировала на заявление Белого дома его бывшая невеста Хатидже Ченгиз.

В Белом доме добавили, что принятое определение не имеет ничего общего с сутью обвинений, а продиктовано давними и устоявшимися принципами международного права: о иммунитете главы государства.

Салман с конца сентября назначен премьер-министром Саудовской Аравии. Принц при этом признавал, что убийство журналиста произошло «под его наблюдением».

Хашогги критиковал политику наследного принца в колонках Washington Post. В консульство он отправился, чтобы получить документы, необходимые для женитьбы на Ченгиз, гражданке Турции.

Как убивали Джамаля Хашогги: The New Times