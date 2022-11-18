Швеция, Германия и Дания отказались от расследования по «Северным потокам»

Прокуратура Швеции сообщила, что в взрывы на газопроводе «Северный поток-2» произошли в результате саботажа, пишет DW*. «Коммерсант» пишет, что Швеция, Германия и Дания отказались от дальнейшего совместного расследования.
«Это случай серьезного саботажа, значительные повреждения газопроводов в результате взрывов были подробно задокументированы», — сообщили в Службе безопасности Швеции.
После Швеции из объединенной следственной группы вышла Дания.
«Швеция, Дания и Германия хотели вместе расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несет за это ответственность. Но сейчас все изменилось» ,— пишет немецкий портал Tagesschau.
Утечка газа на Северных потоках» произошла 26 сентября. В Кремле обвинили США, поскольку считали, что прекращение поставок российского газа в Германию по этому трубопроводу выгодно только США. Всего два газопровода были разрушены в четырех местах, в каждом из Северных потоков» были по две пробоины.
*DW Минюст России считает иностранным агентом».