Прокуратура Швеции сообщила, что в взрывы на газопроводе «Северный поток-2» произошли в результате саботажа, пишет DW*. «Коммерсант»‎ пишет, что Швеция, Германия и Дания отказались от дальнейшего совместного расследования.

«Это случай серьезного саботажа, значительные повреждения газопроводов в результате взрывов были подробно задокументированы», — сообщили в Службе безопасности Швеции.

После Швеции из объединенной следственной группы вышла Дания.

«Швеция, Дания и Германия хотели вместе расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несет за это ответственность. Но сейчас все изменилось» ,— пишет немецкий портал Tagesschau.

Утечка газа на Северных потоках»‎ произошла 26 сентября. В Кремле обвинили США, поскольку считали, что прекращение поставок российского газа в Германию по этому трубопроводу выгодно только США. Всего два газопровода были разрушены в четырех местах, в каждом из Северных потоков»‎ были по две пробоины.

*DW Минюст России считает иностранным агентом»‎.