The Bell выяснили личность одного из создателей Telegram-канала «Рыбарь»‎

Журналисты The Bell выяснили, кто стоит за Telegram-каналом «Рыбарь»‎. Одним из его создателей оказался программист, получивший российское гражданство в 2001 году Денис Щукин. Остальных администраторов канала он раскрывать отказался.

На «Рыбарь»‎ с начала боев в Украине ссылается CNN, Bloomberg и другие ведущие СМИ, а цитируемость канала стала выше, чем у Дмитрия Медведева, Вячеслава Володина и Маргариты Симоньян. С февраля к каналу присоединилось 1,1 млн подписчиков.

Пик популярности пришелся на сентябрь: тогда в канале публиковали качественные сводки по всем направлениям боев. При этом о контрнаступлении украинское командование молчало, и только в пророссийских каналах можно было получить информацию о поражении российских войск.

Сами создатели описывали себя как «военного переводчика-специалиста по OSINTʼy»‎ и «политтехнолога и представителя старинной аристократии»‎. В марте 2020 года они говорили, что их всего двое.

По данным издания, один из создателей канала — московский программист Денис Щукин. Он и представлялся политтехнологом и представителей «старинной аристократии»‎. Ему 44 года, в 2001 году он получил российское гражданство вместо немецкого.

В чате «Рыбарня №1»‎, где журналисты связались с авторами канала, оказалось, что администраторов трое. Создатели канала подтвердили, что этот чат принадлежит каналу «Рыбарь»‎. Но Щукин отказался деанонимизировать сотрудников, потому что якобы «либеральное издание попытается использовать что-то против них»‎.

Само расследование они назвали «увлекательным фэнтези-рассказом»‎.