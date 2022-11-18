The Bell выяснили личность одного из создателей Telegram-канала «Рыбарь»‎

Журналисты The Bell выяснили, кто стоит за Telegram-каналом «Рыбарь». Одним из его создателей оказался программист, получивший российское гражданство в 2001 году Денис Щукин. Остальных администраторов канала он раскрывать отказался.
На «Рыбарь» с начала боев в Украине ссылается CNN, Bloomberg и другие ведущие СМИ, а цитируемость канала стала выше, чем у Дмитрия Медведева, Вячеслава Володина и Маргариты Симоньян. С февраля к каналу присоединилось 1,1 млн подписчиков.
Пик популярности пришелся на сентябрь: тогда в канале публиковали качественные сводки по всем направлениям боев. При этом о контрнаступлении украинское командование молчало, и только в пророссийских каналах можно было получить информацию о поражении российских войск.
Сами создатели описывали себя как «военного переводчика-специалиста по OSINTʼy» и «политтехнолога и представителя старинной аристократии». В марте 2020 года они говорили, что их всего двое.
По данным издания, один из создателей канала — московский программист Денис Щукин. Он и представлялся политтехнологом и представителей «старинной аристократии». Ему 44 года, в 2001 году он получил российское гражданство вместо немецкого.
В чате «Рыбарня №1», где журналисты связались с авторами канала, оказалось, что администраторов трое. Создатели канала подтвердили, что этот чат принадлежит каналу «Рыбарь». Но Щукин отказался деанонимизировать сотрудников, потому что якобы «либеральное издание попытается использовать что-то против них».
Само расследование они назвали «увлекательным фэнтези-рассказом».