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#Новости

Представитель МИД России надеется на положительный результат переговоров по обмену Виктора Бута

18.11.2022

Однако теперь вместо обмена двух граждан США, как сообщалось ранее, он сказал об одном

Замглавы МИД Сергей Рябков сказал журналистам, что Россия рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена россиянина Виктора Бута. Бута осудили за торговлю оружием в США в 2012 году на 25 лет. 

Летом стороны сообщали о возможном обмене Бута на двух граждан США: Бритни Грайнер и Пола Уилана. Теперь Рябков сообщил о возможном обмене «на одного из американских граждан»‎.

«Американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность. Мы работаем профессионально по специальному каналу, для этого предназначенному. Пока к общему знаменателю не пришли. Но неоспоримо то, что Виктор Бут среди тех, кто обсуждается [по вопросу обмена], и на положительный результат мы, безусловно, рассчитываем»‎, — цитирует представителя МИД ТАСС. 

Он добавил, что перспектива обмена не просто сохранится, а укрепляется, и настанет момент, когда удастся получить «конкретную договоренность»‎.

«Желаем ему твердости воли и духа, сил, чтобы справиться со всеми испытаниями, с которыми ему пришлось столкнуться в рамках преследования в США»‎, — добавил Рябков.

Ранее сообщалось о возможном обмене Пола Уилана, осужденного за шпионаж, и Бритни Грайнер, которую осудили за контрабанду запрещенных веществ. Однако Россия попросила на обмен Вадима Красикова, осужденного в Германии на пожизненный срок за убийство чеченского полевого командира. В связи с этим США назвали невозможным одно из поставленных Россией условий.

Последний обмен заключенными между Россией и США состоялся в апреле, несмотря на сложные отношения из-за боев в Украине. В США вернулся Тревор Рид, бывший морской пехотинец, осужденый по обвинениям, которые его семья назвала ложными. Его задержали в августе 2019 года и приговорили к 9 годам колонии за применение насилия к полицейскому. Бывший летчик Константин Ярошенко обвинялся в контрабанде наркотиков. С 2018 года он находился в США под стражей, суд приговорил его к 20 годам заключения. Константина Ярошенко Владимир Путин в октябре включил в состав Общественной палаты России. 



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