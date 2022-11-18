Представитель МИД России надеется на положительный результат переговоров по обмену Виктора Бута

Замглавы МИД Сергей Рябков сказал журналистам, что Россия рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена россиянина Виктора Бута. Бута осудили за торговлю оружием в США в 2012 году на 25 лет.

Летом стороны сообщали о возможном обмене Бута на двух граждан США: Бритни Грайнер и Пола Уилана. Теперь Рябков сообщил о возможном обмене «на одного из американских граждан»‎.

«Американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность. Мы работаем профессионально по специальному каналу, для этого предназначенному. Пока к общему знаменателю не пришли. Но неоспоримо то, что Виктор Бут среди тех, кто обсуждается [по вопросу обмена], и на положительный результат мы, безусловно, рассчитываем»‎, — цитирует представителя МИД ТАСС.

Он добавил, что перспектива обмена не просто сохранится, а укрепляется, и настанет момент, когда удастся получить «конкретную договоренность»‎.

«Желаем ему твердости воли и духа, сил, чтобы справиться со всеми испытаниями, с которыми ему пришлось столкнуться в рамках преследования в США»‎, — добавил Рябков.

Ранее сообщалось о возможном обмене Пола Уилана, осужденного за шпионаж, и Бритни Грайнер, которую осудили за контрабанду запрещенных веществ. Однако Россия попросила на обмен Вадима Красикова, осужденного в Германии на пожизненный срок за убийство чеченского полевого командира. В связи с этим США назвали невозможным одно из поставленных Россией условий.

Последний обмен заключенными между Россией и США состоялся в апреле, несмотря на сложные отношения из-за боев в Украине. В США вернулся Тревор Рид, бывший морской пехотинец, осужденый по обвинениям, которые его семья назвала ложными. Его задержали в августе 2019 года и приговорили к 9 годам колонии за применение насилия к полицейскому. Бывший летчик Константин Ярошенко обвинялся в контрабанде наркотиков. С 2018 года он находился в США под стражей, суд приговорил его к 20 годам заключения. Константина Ярошенко Владимир Путин в октябре включил в состав Общественной палаты России.