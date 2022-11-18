«Замглавы»‎ Херсонской области Екатерина Губарева на свободе

Муж «замглавы»‎ Херсонской области Екатерины Губаревой Павел Губарев сообщил, что его жена на свободе. Ранее ее подозревали в участии в экономическом преступлении, однако процессуального статуса у нее не было.

«Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку. По договоренности со следствием не могу разглашать суть дела. Однако если мной будет замечена системная активность по дискредитации моей честной фамилии, оставляю за собой право рассказать всё как есть. Без страха перед вышитыми золотом погонами. (Кто их теперь боится?)»‎ — написал Губарев.

О «пропаже»‎ Губаревой ее муж сообщил 16 ноября. Госагентства сообщали, что с ней проводятся следственные действия. «Осторожно Новости»‎ рассказывали о том, что она могла похитить около 60 млн рублей бюджетных средств.