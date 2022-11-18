В России впервые возбудили уголовное дело по материалам личной переписки

Журналисты ASTRA узнали, что после сообщения в Telegram в России возбудили уголовное дело об участии в «незаконном вооруженном формировании»‎ (ч. 5. ст. 33, ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 208 УК РФ). Сообщение было в личной переписке.

Жителю Тюмени Максиму Б. девушка из Алтайского края Алина П. предложила временное жилье в Харькове. Она также сообщила, что сейчас живет в Украине. По версии силовиков, она также передала Максиму контакты тех, кто «поможет ему вступить ему в ряды «Добровольческого украинского корпуса».

Против Алины П. возбудили дело «о пособничестве к приготовлению к участию в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства». Дело возбудила 17 ноября ФСБ по Белгородской области. На каком основании силовики считали личную переписку граждан — неизвестно.