Суд в Екатеринбурге оправдал охранника «Ельцин Центра»‎, нарисовавшего глаза на картине

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга полностью оправдал охранника «Ельцин Центра»‎ Александра Васильева, пишет РИА Новости. В декабре 2021 года он пририсовал глаза к картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры»‎.

Суд оправдал его в связи с отсутствием состава преступления.

«Обвинение не может быть основано на предположениях, за Васильевым признать право на реабилитацию… Суд в апелляционной инстанции отменяет приговор первой инстанции в связи с отсутствием состава преступления, суд также отменяет назначенные Васильеву принудительную меру лечения и 180 часов обязательных работ, а также отменяет подписку о невыезде», — сказал председатель суда Николай Морозов.

Первый приговор вынесли в августе по статье «вандализм»‎. Ему назначили 180 часов обязательных работ и принудительное лечение у психиатра. Однако теперь суд посчитал, что Васильев действовал не из хулиганских побуждений.

Картина полностью восстановлена в Третьяковской галерее. Она была застрахована, ущерб в 250290 рублей страховщики возместили, само полотно было застраховано на 75 млн рублей.