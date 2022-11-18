Миссия МАГАТЭ не нашла следов «грязной бомбы» в Украине

МАГАТЭ опубликовала итоговый отчет о проверке в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и Южном машиностроительном объединении. Нигде следов изготовления «грязной бомбы»‎ обнаружено не было.

В агентстве призвали немедленно вывести российских военных с территории Запорожской АЭС и передать контроль над объектом Украине.

О «грязной бомбе»‎ Киева говорили российские власти в октябре-ноябре. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предварительно 3 ноября сообщил о том, что никакой разработки ядерного оружия в стране нет.