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#Новости

Миссия МАГАТЭ не нашла следов «грязной бомбы» в Украине

18.11.2022

Отчет об исследовании нескольких объектов эксперты опубликовали 17 ноября

МАГАТЭ опубликовала итоговый отчет о проверке в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и Южном машиностроительном объединении. Нигде следов изготовления «грязной бомбы»‎ обнаружено не было. 

В агентстве призвали немедленно вывести российских военных с территории Запорожской АЭС и передать контроль над объектом Украине. 

О «грязной бомбе»‎ Киева говорили российские власти в октябре-ноябре. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предварительно 3 ноября сообщил о том, что никакой разработки ядерного оружия в стране нет. 



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