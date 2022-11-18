Школьника в Карелии заставили сидеть лицом к стене из-за американского флага на кофте

«Медиазона»‎* сообщила, что в карельском лицее города Костомукша на уроке биологии учительница заставила ученика сидеть лицом к стене: ей не понравился американский флаг, в цвета которого были раскрашены цифры на кофте семиклассника.

Отец мальчика Алексей Куликов планирует обратиться в региональное Минобразования и потребовать извинений от учителя.

Преподаватель Галина Куцина и раньше, по словам школьника, позволяла себе резкие высказывания. По ее словам, она приехала в Карелию из Кривого Рога, а сама раньше учила президента Украины.

«Она говорила, что в свое время учила Зеленского, что он бестолочь, какой-то такой… Мразь, короче. Прямо она детям вот это все рассказывает», — рассказал Куликов.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.