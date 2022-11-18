Суд во Владимире заблокировал петицию против мобилизации

«Довод»‎ сообщил, что во Владимире Ленинский районный суд заблокировал доступ к петиции против мобилизации на Change.org. Она набрала больше 450 тыс. подписей.

Суд посчитал, что опубликована информация наносит вред госбезопасности и суверенитету, призывает к насилию против мобилизации.

Суд также признал запрещенными материалы телеканала «Русская Америка» и провластного медиапроекта «Антифашист». Публикации последнего были посвящены «референдумам»‎ о присоединении к России в украинских регионах.

Тот же суд ограничил доступ к инструкциям по уклонению от мобилизации ЖЖ, на азербайджанском портале Media.az, в издании The Moscow Times.