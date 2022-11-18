Close

#Новости

Суд во Владимире заблокировал петицию против мобилизации

18.11.2022

Доступ ограничили также к программам «Русская Америка»‎ и «Антифашист»‎

«Довод»‎ сообщил, что во Владимире Ленинский районный суд заблокировал доступ к петиции против мобилизации на Change.org. Она набрала больше 450 тыс. подписей. 

Суд посчитал, что опубликована информация наносит вред госбезопасности и суверенитету, призывает к насилию против мобилизации.

Суд также признал запрещенными материалы телеканала «Русская Америка» и провластного медиапроекта «Антифашист». Публикации последнего были посвящены «референдумам»‎ о присоединении к России в украинских регионах.

Тот же суд ограничил доступ к инструкциям по уклонению от мобилизации ЖЖ, на азербайджанском портале Media.az, в издании The Moscow Times.



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.