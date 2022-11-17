267-й день боев: главное

Второй день подряд по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Днепре, Киеве и Одессе, а также во Львовской, Черкасской, Полтавской и Николаевской областях. Российские войска наносили удары по объектам инфраструктуры. В нескольких городах снова наблюдались проблемы с электроснабжением. Как минимум один человек пострадал.

После ударов по Изюмскому району были ранены три человека, сообщил глав Харьковской ОВА Олег Синегубов. Еще 23 человека получили ранения в результате ракетной атаки по Днепру, среди них 15-летняя девочка, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. В результате ночного обстрела Запорожской области погибли четыре человека, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко

Премьер-министр Украины Михаил Шмыгаль заявил, что российские удары нацелены на объекты газодобычи. «Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, „Южмаш“», — сказал он, выступая на Киевском международном экономическом форуме. По данным «Нафтогаза Украины», в реультате обстрелов были разрушены и повреждены несколько объектов АО «Укргаздобыча».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска наносят удары лишь по тем объектам инфраструктуры, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». По его словам, отсутствие света и тепла во многих районах Украины являются последствием действий киевских властей, которые «не желают решать проблему» и отказываются от переговоров.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе по Шебекино. По его словам, город обстреляли из «Градов», один снаряд попал в частный жилой дом. В результате атаки пострадала девушка — ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

SHOT утверждает, что всего по Шебекино выпустили 13 снарядов из РСЗО «Град». По данным Telegram-канала, пострадавшей оказалась 15-летняя девушка, она находится в реанимации с тяжелыми осколочными ранениями головы, тела, ног и рук. Врачи борются за ее жизнь.

Вечером Гладков сообщил об обстреле подстанции в Белгородском районе. По его словам, снарядами повреждены два трансформатора, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия находятся его заместитель Константин Полежаев, а такеж сотрудники МЧС, полиции и других оперативных служб.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Гаагского суда по делу о сбитом рейсе MH17, призвал наказать не только исполнителей, но и заказчиков этого преступления. «Наказание за все российские зверства – и прошлые, и нынешние – будет неизбежным», — отметил украинский лидер.

Ранее суд в Гааге признал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), командира разведподразделения ГРУ ДНР Леонида Харченко и отставного офицера военной разведки России Сергея Дубинского виновными по делу о сбитом рейсе MH17. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Суд установил, что Гиркин, будучи министром обороны ДНР, непосредственно отвечал за действия своих подчинённых, Дубинский — участвовал в доставке, транспортировке, задействовании и выводе ЗРК «Бук» с места преступления, а Харченко — причастен к фактическому исполнению доказанных деяний. Четвертый подсудимый — отставной офицер Олег Пулатов — признан судом невиновным.

Суд также обязал виновных выплатить семьям погибших компенсацию на общую сумму в 16 млн евро. В авиакатастрофе погибли 298 человек, большинство из них — граждане Нидерландов.

Украинских экспертов допустили к месту падения ракеты в селе Пшеводув на востоке Польши. Информацию об этом подтвердил глава Бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох. Тем временем, президент Польши Анджей Дуда заявил, что представители Украины смогут ознакомиться с материалами дела о падении ракеты, но участвовать в расследовании не будут.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что Киев «не знает на 100%», чья ракета упала в Польше. «Мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — сказал украинский лидер. Ранее он возлагал ответственности за инцидент на Россию.

CNN сообщает, что Зеленский после инцидента в Польше запросил телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, но звонок не состоялся. По данным телеканала, после слов о том, что упавшая в Пшеводуве ракета является российской, украинскому лидеру позвонил помощник Байдена по нацбезопасности Салливан и призвал осторожнее относиться к тому, как Киев говорит об инциденте.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Джо Байден проинформировал партнеров по G7 и НАТО о том, что упавшая в Польше ракета была выпущена из украинской системы ПВО. О том, что упавшая ракета была украинской, также сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник в американской разведке.

Зерновую сделку, действие которой заканчивается 19 ноября, продлили на 120 дней. Эту информацию подтвердили в Киеве, Стамбуле, Москве и ООН.

«Я приветствую согласие всех сторон продолжить реализацию Черноморской зерновой инициативы для облегчения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины», — прокомментировал это решение генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая с видеообращением к участникам саммита G20, призвал сделать зерновую инициативу бессрочной и расширить ее действие на порты Николаев и Ольвия в Николаевской области. Он также заявил, что формат зерновой сделки можно использовать для заключения мирного договора с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры с Россией должны проходить публично, а не кулуарно.

«Трудно себе представить вообще публичные переговоры… Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно — украинская сторона не хочет никаких переговоров. Специальная военная операция продолжается, и ее цели должны быть достигнуты», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые переговоры с Россией должны проходить публично, а не кулуарно. Глава государства также подтвердил, что получал определенные сигналы от лидеров других стран по поводу переговоров с российской стороной. По этой причине он представил на саммите G20 десять условий мира с РФ.

«Я считаю, что это формула мира всему миру. Потому что каждое государство может найти там свое место и быть лидером по той или иной инициативе — в преодолении сложностей того или иного пункта из этих десяти», — сказал он.

Евгений Пригожин прокомментировал информацию советника президента Украины Михаила Подоляка о том, что казненный кувалдой завербованный в ЧВК «Вагнер»‎ заключенный Евгений Нужин был передан в Россию в результате обмена. Пригожин сказал, что «нету тела — нету дела»‎, а вернуть погибшего должны «американцы»‎.

Останки по меньшей мере 991 гражданского лица были найдены на освобожденных территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев.

«На деоккупированных территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей полицией обеспечены стабилизационные мероприятия и восстановление правопорядка в 577 населенных пунктах. Восстановлена работа 15 подразделений полиции, задокументировано 3 559 военных преступлений. Обнаружены тела 991 гражданского лица», — сказал он.

Как уточнил глава МВД Украины Денис Монастырский, на сегодняшний день в Херсонской области обнаружены тела 63 человек, убитых российскими военными. По словам министра, на данный момент возбуждено 436 уголовных дел о военных преступлениях, произошедших на территории региона.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что в России и на подконтрольных ей украинских территориях стартовала «вопиюще откровенная» кампания, оправдывающая принудительный вывоз украинских детей для их последующей передачи российским семьям. Такой вывод аналитики сделали на основе распространяемого прокремлевскими «военкорами» и официальными лицами многосерийного документального фильмы о вывезенных из Донбасса детях.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает утверждаться как центральная фигура в провоенном ультранационалистическом сообществе, преследуя амбициозные политические цели, считают в ISW. Созданная им частная военная компания в первую очередь служит решению его собственных политических задач, уверены аналитики. Своими действиями миллиардер хочет утвердиться как ключевая фигура в ультраправой среде.

Британская разведка сообщает, что 15 ноября российские войска нанесли по Украине около 80 ударов ракетами дальнего действия — в основном по объектам энергетической инфраструктуры. В Министерстве обороны Великобритании считают, что это атака стала самой масштабной с начала российского вторжения.

По данным ведомства, Украина столкнулась со значительным снижением мощности национальной энергосистемы. Это повлияет на доступ гражданского населения к связи, отоплению и водоснабжению. В разведке также обращают внимание, что уничтожение национальной инфраструктуры Украины стало главной целью российского военного командования.