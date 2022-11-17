В Белгородской области выпустили памятку для дошкольников о правилах поведения при обстреле и обнаружении мин

В Белгородской области выпустили памятку для воспитанников детских садов под названием «Блокнот безопасности дошкольника». В ней рассказывается о правилах поведения при обстреле и обнаружении мины. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Памятка состоит из трех блоков: «Осторожно, опасность!», «Осторожно, обстрел!» и «Осторожно, мины!». В них содержатся стихотворения и задания, которые должны научить ребенка распознавать разные виды боеприпасов, а также привить им алгоритм действий при их обнаружении. Также в методичке содержится инструкция о том, как вести себя при обстреле.

Собеседница Telegram-канала из числа родителей считает, что такая методичка может травмировать детскую психику. По ее мнению, необходимости объяснять дошкольникам правила поведения при обстреле нет, поскольку за пределами дома маленькие дети всегда находятся в сопровождении взрослых.